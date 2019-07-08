От бариста до хоккеиста. Роботы впервые массово представлены на выставке ИННОПРОМ

ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 июля. /ТАСС/. Роботы, выполняющие самые разные функции - от сварки до игры с человеком в аэрохоккей - впервые массово представлены на международной промышленной выставке ИННОПРОМ, которая проходит в Екатеринбурге с 8 по 11 июля.

Темой выставки в этом году стало "Цифровое производство: интегрированные решения", а страной-партнером выступила Турция.

На все руки мастера

В этом году на выставке продукцию представляют около 600 компаний, из которых 212 - иностранные. Одна из основных демонстрируемых ими продукций - роботы. Сфера их применения практически безгранична. Как рассказывают представители компаний, она зависит только от фантазии заказчика. Гости ИННОПРОМа могли наблюдать, как один из таких помощников сваривает две металлические детали между собой. Другой открывает стеклянную бутылку и наливает напиток в стакан. Чем занимается еще один, легко понять из названия - робот-бариста. Достаточно нажать несколько кнопок, и спустя короткое время вкусный кофе готов.

Внимание гостей выставки привлек робот, играющий в аэрохоккей. Сразиться с ним только за полчаса пробовали десятки человек, но удача все время была на стороне машины. Это обстоятельство, правда, не останавливало желающих лично попробовать обыграть робота.

Подавляющее большинство представленных на ИННОПРОМе роботов - зарубежные разработки: Финляндия, Германия, Израиль, Турция, Япония, Китай. Как рассказывают участники выставки, при этом в России зачастую разрабатывают программное обеспечение для них. Например, для удаленного управления роботом в режиме реального времени или цифровых подстанций, контролировать работу которых можно на расстоянии.

Запах и вкус Турции

Среди национальных стендов самой масштабной в этом году стала экспозиция Турции - страны-партнера форума. На площадке в 3 тыс. кв. м свои разработки демонстрируют свыше 40 промышленных компаний. Среди их продукции - станкостроение, металлургия, электрооборудование, робототехника, аэрокосмические технологии.

Как отметил министр промышленности и технологий Турции Мустафа Варанк, на стендах демонстрируется продукция, которая представляет мощь турецкой промышленности. Среди них станкостроительный завод Durmazlar, завод по производству промышленных насосов Layne Bowler, завод по обработке металла Akim Metal, компания по металлообработке Elmali Makinа, машиностроительное предприятие специального назначения Karmetal.

Помимо деловой программы на площадке Турции представлена и культурная. Так, гости и участники ИННОПРОМа могут попробовать ее традиционные лакомства - халву, рахат лукум, пахлаву, турецкий черный кофе и чай. При этом повара и баристы по-русски не говорят. Гостям приходится жестами показывать, что они хотят отведать. Чтобы знакомство с восточной кухней шло веселее, на еще одном стенде живую национальную музыку исполняют турецкие музыканты.

"Белаз" на дистанционном управлении

В этом году на ИННОПРОМе традиционно представлены стенды крупных отечественных и зарубежных компаний в сфере машиностроения. Например, на площадке "Белаза" можно попробовать себя в роли водителя карьерного самосвала белорусской компании. Сделать это не просто, все-таки машина требует сноровки и опыта, но желающих это не останавливает. Все-таки не каждый день представляется подобная возможность.

Компания "Цифра" также представляет гостям подобную возможность - почувствовать себя за рулем карьерного грузовика. Как рассказала ТАСС PR-директор компании Ксения Боровикова, они разрабатывают программное обеспечение, позволяющее управлять данными многотонными машинами дистанционно. Если разработки в сфере беспилотных легковых автомобилей на слуху у общественности, то подобные наработки для карьерных самосвалов непривычны и в силу этого кажутся опасными.

"Это абсолютно безопасно, потому что у нас есть специальный выделенный маршрут на горном предприятии, машина умеет останавливаться перед препятствиями, например, человеком. Такая техника может работать круглосуточно, плюс, это хорошая экономия различных ресурсов, тех же покрышек, каждая из которых стоит десятки тысяч евро", - пояснила Боровикова.

По ее словам, подобная беспилотная техника сейчас применяется как на карьерах в России, так и в Индии и Марокко.

Международная промышленная выставка ИННОПРОМ проходит в Екатеринбурге с 8 по 11 июля, ее тема в этом году "Цифровое производство: интегрированные решения", а страна-партнер - Турция. Организаторами выставки выступает Минпромторг России и правительство Свердловской области. ТАСС является генеральным информационным партнером и оператором пресс-центра.