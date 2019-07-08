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Цена нефти Brent поднялась выше $65

В последний раз цена Brent находилась выше этой отметки 2 июля

ТАСС, 8 июля. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в сентябре 2019 года на бирже ICE в Лондоне выросла на 1,04% и по состоянию на 17:15 мск составила $65,07 за баррель, свидетельствуют данные биржи.

В последний раз цена нефти этого сорта находилась выше $65 за баррель 2 июля 2019 года.

Однако после этого нефть растеряла набранный рост, опустившись в цене до $64,71 за баррель на 18:00 мск, что на 0,48% выше уровня открытия торгов.

Курс доллара к рублю на Московской бирже по состоянию на 18:00 мск снизился на 0,6%, до 63,5 рубля, курс евро - на 0,5%, до 71,3 рубля.

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