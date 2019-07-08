Свердловская область пригласила турецкие компании разместить в регионе свои производства

ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 июля. /ТАСС/. Корпорация развития Среднего Урала (КРСУ, институт развития при правительстве Свердловской области, центр компетенций государственно-частного партнерства в регионе) пригласила турецкие компании разместить свои производства на территории индустриальных площадок в Свердловской области. Об этом в понедельник сообщил ТАСС гендиректор КРСУ Максим Прачик после подписания двух соглашений с Ассоциацией экспортеров Турецкой Республики на международной промышленной выставке ИННОПРОМ.

"В этому году в составе официальной делегации Свердловской области мы были в первой экономической зоне в Анкаре, познакомились с компаниями, узнали, чем они занимаются, какие проекты реализуют, и рассказали о своих площадках. Две основные - это индустриальный парк "Богословский" и [особая экономическая зона] "Титановая долина". Мы надеемся, что соглашение будет способствовать локализации у нас производств турецкой стороны", - сказал Прачик.

Еще одно соглашение направлено на развитие экспортного потенциала, уточнил Прачик. "Мы [Свердловская область и Турция], безусловно, уже сотрудничаем. Прежде всего, мы говорим о поставках металла с нашей стороны, а с турецкой стороны - продуктов питания. И то, и другое по сути - сырьевая составляющая. Нужно двигаться в сторону экспорта другого вида товаров, товаров с высокой добавленной стоимостью", - пояснил он.

Международная промышленная выставка ИННОПРОМ проходит в Екатеринбурге с 8 по 11 июля, ее тема в этом году "Цифровое производство: интегрированные решения", а страна-партнер - Турция. Организаторами выставки выступает Минпромторг России и правительство Свердловской области. ТАСС является генеральным информационным партнером и оператором пресс-центра.