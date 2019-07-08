Власти Югры предлагают упростить перевод земель из категории лесного фонда в промышленный

ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 июля. /ТАСС/. Власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры предложили упростить порядок перевода земель из лесного фонда в категорию промышленных. Об этом сообщил заместитель губернатора округа Алексей Забозлаев на сессии "Господдержка 2.0 - открытый диалог или поиск ренты?" на полях форума ИННОПРОМ в Екатеринбурге.

"Мы предлагаем внести изменения в федеральный закон 172 в части требования о наличии положительного заключения государственной экологической экспертизы таких (промышленных) объектов и проводить ее параллельно с изменением категории земли, что позволит сократить срок процедуры перевода в среднем на восемь месяцев. Тем более, что все равно без проведения экологической экспертизы разрешение на строительство такие объекты получить не смогут", - сказал Забозлаев.

Он отметил, что затягивание сроков перевода земель является сдерживающим фактором для реализации инвестиционных проектов.

"Несмотря на огромные территории автономного округа - это почти 540 тыс. кв километров - земли промышленности составляют порядка 1%. В итоге все подходящие земельные участки относятся у нас к категории земель лесного фонда", - пояснил заместитель губернатора округа, комментируя планируемый запуск мусоросортировочных и перерабатывающих комплексов в регионе, под которые необходимо выделение площадок.

Международная промышленная выставка ИННОПРОМ проходит в Екатеринбурге с 8 по 11 июля, ее тема в этом году "Цифровое производство: интегрированные решения", а страна-партнер - Турция. Организаторами выставки выступает Минпромторг России и правительство Свердловской области. ТАСС является генеральным информационным партнером и оператором пресс-центра.