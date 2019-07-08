Кабмин внес в Госдуму законопроект об освобождении трейдеров от части экспортных пошлин

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Правительство внесло на рассмотрение в Государственную думу законопроект, который предлагает освободить трейдеров от уплаты экспортной пошлины на нефть, добытую в рамках налога на дополнительный доход (НДД), говорится на сайте кабина.

"Законопроектом предлагается распространить льготы по уплате вывозной таможенной пошлины не только на организацию - пользователя недр, но также и на других лиц, осуществляющих вывоз сырой нефти (включая нефтегазоконденсатную смесь, получаемую вследствие технологических особенностей транспортировки сырой нефти и стабильного газового конденсата трубопроводным транспортом)", - сказано в сообщении.

С 2019 года в нефтяной отрасли действует новый фискальный режим - налог на дополнительный доход (НДД) от добычи углеводородного сырья, которым в том числе предусматривается освобождение от экспортных пошлин на нефть, добытую на месторождениях в новых регионах нефтедобычи на первоначальном этапе разработки.

НДД заменяет собой экспортную пошлину и НДПИ (частично), он взимается с выручки от продажи нефти за вычетом расходов на ее добычу и транспортировку. Пока НДД действует только для пилотных проектов.

Ставка НДД - 50%. Налог распространяется на четыре группы месторождений: новые месторождения в Восточной Сибири с выработанностью менее 5%; месторождения, пользующиеся льготой по экспортной пошлине; действующие месторождения в Западной Сибири с выработанностью от 10% до 80% (при квоте на добычу не более 15 млн тонн); новые месторождения в Западной Сибири с выработанностью менее 5% с совокупными запасами не более 50 млн тонн в год.