Опытно-промышленную эксплуатацию канатохода для проверки ЛЭП начнут на Урале в 2019 году

ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 июля. /ТАСС/. Опытно-промышленная эксплуатация робота-канатохода для диагностики состояния линий электропередач (ЛЭП) начнется в Свердловской области в этом году. Об этом в понедельник сообщил ТАСС главный инженер малого инновационного предприятия УрФУ "FutureLab LLC" Алексей Соколов в кулуарах международной промышленной выставке ИННОПРОМ в Екатеринбурге.

Канатоход позволяет дистанционно мониторить и определять места возможных повреждений на ЛЭП, а в будущем сможет их ремонтировать. Он сканирует трассу, строит карту, выявляет дефекты, записывает и передает данные.

"В этом году готовимся к выезду на линию (ЛЭП), будем ее обследовать. Одновременно с этим будем [канатоход] дорабатывать, будет индустриальный образец, чтобы было можно пускать в малую серию, тиражировать. Это уже практически промышленная обкатка, опытно-промышленная эксплуатация", - сказал Соколов, подчеркнув речь идет о внедрении технологий в Свердловской области.

По его словам, прообразом для проекта стал канатоход Арнольда Шастина, который создал подобное устройство для замера радиационного фона, отбора проб во время ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС.

"Мы создаем установку, которая взлетает, садится на провод, движется по нему и обследует. [У робота] есть цифровое зрение, есть возможность смотреть в инфракрасном диапазоне, есть возможность видеть скрытые дефекты с помощью магнитного сканера, есть лазерное сканирование. Ставим задачу найти любые виды дефектов на ранней стадии", - сказал собеседник агентства.

Международная промышленная выставка ИННОПРОМ проходит в Екатеринбурге с 8 по 11 июля, ее тема в этом году "Цифровое производство: интегрированные решения", а страна-партнер - Турция. Организаторы выставки - Минпромторг России и правительство Свердловской области. ТАСС является генеральным информационным партнером и оператором пресс-центра.