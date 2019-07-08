Госдума заслушает отчет Счетной палаты РФ по итогам деятельности за 2018 год

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Госдума заслушает на заседании во вторник отчет Счетной палаты РФ за 2018 год. С докладом перед депутатами выступит глава ведомства Алексей Кудрин, с содокладом - председатель комитета Госдумы по контролю и регламенту Ольга Савастьянова.

В соответствии с законом "О Счетной палате РФ" контрольное ведомство представляет в палаты Федерального Собрания, подотчетным которому является, ежегодный отчет о своей работе, утверждаемый коллегией Счетной палаты и подлежащий обязательному опубликованию. Годовой отчет состоит из сводной части, содержащей общие данные, характеризующие работу Счетной палаты в целом, и их анализ, и отчетов о работе по направлениям деятельности Счетной палаты.

Согласно данным Счетной палаты, в 2018 году было проведено 459 мероприятий, из них 278 контрольных мероприятий и 67 - экспертно-аналитических. В ходе работы ведомства было выработано 408 представлений и 28 предписаний Счетной палаты, к дисциплинарной ответственности привлечено 492 должностных лица. Общая сумма выявленных нарушений и недостатков при поступлении и использовании средств бюджетной системы составила в 2018 году 772,7 млрд рублей.

В проекте постановления Госдумы по итогам отчета Счетной палаты содержится рекомендация направлять в нижнюю палату парламента "информацию о результатах мониторинга национальных и федеральных проектов, госпрограмм, в том числе с учетом оценки достаточности бюджетных средств, предусмотренных на их реализацию, а также эффективности их использования на федеральном уровне и уровне субъектов РФ, выявленных нарушений, которые носят системный, в том числе повторный, характер, включая анализ факторов, влияющих на их динамику".