СМИ: Budweiser хочет привлечь $9,8 млрд в ходе IPO в Гонконге

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 9 июля. /ТАСС/. Гигант пивоваренного производства Budweiser Brewing Company APAC, лидирующий по объемам продаж в Азиатско-Тихоокеанском регионе, намерен привлечь до $9,8 млрд за счет первичного публичного размещения акций (IPO) на Гонконгской фондовой бирже. Как сообщает во вторник газета The Standard, нынешний листинг обещает стать крупнейшим в мире в 2019 году.

По данным издания, IPO вызвало значительный спрос со стороны институциональных инвесторов: книга заявок уже полностью подписана на весь объем размещения. Всего компания планирует выпустить 1,63 млрд акций в ценовом диапазоне от 40 до 47 гонконгских долларов ($5,13-6,02) за штуку.

Ожидается, что цена размещения будет определена к четвергу, а торги акциями на бирже начнутся с 19 июля.

Нынешний листинг может стать крупнейшим в мире в этом году и превзойти IPO компании Uber, которой в мае удалось привлечь $8,1 млрд на бирже Нью-Йорка.