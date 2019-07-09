"Мостотрест" реконструирует мостовой переход через реку Свияга за 4,7 млрд рублей

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. "Мостотрест" реконструирует мостовой переход через реку Свияга в Татарстане, а также построит новый мост. Стоимость контракта на выполнение работ составляет 4,7 млрд рублей. Об этом говорится в сообщении компании.

Согласно контракту, "Мостотрест" реконструирует мост на 757 км трассы М-7 "Волга", новый мост будет построен параллельно существующему выше по течению реки Свияги. Расстояние между пролетными строениями старого и нового моста составит 5 м. Полностью работы по проекту будут завершены в ноябре 2023 года, говорится в пресс-релизе.

Реконструкция мостового перехода является составляющей проекта "Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-7 "Волга" от Москвы через Владимир, Нижний Новгород, Казань до Уфы".

О компании

Основными направлениями деятельности "Мостотреста" являются строительство и реконструкция мостов (в том числе автодорожных, железнодорожных и городских мостов), автомобильных дорог, а также других объектов транспортной инфраструктуры, оказание услуг по содержанию, ремонту и оперированию автомобильными дорогами. В настоящее время "Мостотрест" участвует в строительстве нескольких участков скоростной автомобильной дороги М-11 "Москва - Санкт-Петербург", строительстве и реконструкции участков автомобильной дороги М-4 "Дон".