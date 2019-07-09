В Крыму создадут акционерное общество по перевалке нефти

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июля. /ТАСС/. Совет министров Крыма на заседании согласовал Государственному унитарному предприятию (ГУП) "Черноморнефтегаз" учреждение акционерного общества (АО) "Морской нефтяной терминал" с уставным фондом 769,7 млн рублей по хранению и перевалке нефти и нефтепродуктов.

"Согласовать ГУП "Черноморнефтегаз" участие в акционерном обществе "Морской нефтяной терминал "Морской нефтяной терминал" путем его учреждения с размещением 100% акций АО "Морской нефтяной терминал" ГУП РК "Черноморнефтегаз", - говорится в тексте распоряжения.

Отмечается, что "Черноморнефтегаз" будет участвовать в формировании уставного капитала АО в размере 769,780 млн рублей, разделенного на именные бездокументарные акции номинальной стоимостью в один рубль каждая.

Оплата акций будет произведена "Черноморнефтегазом" внесением денежных средств (120 млн рублей), а также движимого и недвижимого имущества на 649,780 млн рублей. Среди имущества, находящегося в городе Феодосии и поселке Кировском: складские помещения, мастерские, трансформаторные подстанции, очистные сооружения, резервуары различной емкости, трубопроводы, а всего 138 наименований.

"Черноморнефтегаз" эксплуатирует месторождения углеводородов на шельфе Черного и в акватории Азовского морей, а также на сухопутной части Крымского полуострова, занимается разведкой и разработкой нефтегазовых месторождений, обеспечивает добычу, транспортировку и хранение природного газа и нефтепродуктов.