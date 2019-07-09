Bosch предложила использовать облачные вычисления для аккумуляторов электромобилей

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Компания Bosch выступила с инициативой использовать алгоритмы машинного обучения и облачные вычисления для решения проблемы нехватки заряда аккумуляторов электромобилей. Об этом компания сообщает в своем пресс-релизе во вторник.

Одна из ключевых проблем эксплуатации электромобилей - короткий срок работы аккумуляторов без необходимости подключения к источнику питания, причем чем старше батареи, тем ниже их мощность и емкость, а значит и короче дальность хода электромобиля.

Для решения этой проблемы Bosch предлагает подключить системы управления аккумуляторами к облачным сервисам. В частности, это позволит защитить батареи от непреднамеренного износа в условиях высоких и низких температур, когда заряженные на 100% аккумуляторы быстрее и раньше выходят из строя. Алгоритмы облачных сервисов смогут анализировать данные окружающей среды, и на основе полученных результатов снижать заряд батареи на несколько процентных пунктов.

Кроме того, аналитика на основе алгоритмов машинного обучения позволит оценивать скоростной режим вождения и моделировать жизненный цикл аккумуляторов в режиме реального времени, на основе чего водители будут получать рекомендации и оповещения на панели управления.