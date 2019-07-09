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"Ъ": "Мегафон" договорился о партнерстве с Tinder

В рамках сотрудничества абоненты "Мегафон" получат за 499 рублей доступ к премиум-подписке Tinder Gold

"Мегафон" запускает новый сервис совместно с приложением для знакомств Tinder. Об этом газета "Коммерсантъ" сообщает со ссылкой на представителя оператора. 

Пользователи сервиса получат за 499 рублей в месяц доступ к премиум-подписке Tinder Gold (с помощью этой услуги можно, в частности, увидеть, поставил ли пользователь лайк, прежде чем смахнуть его профиль вправо или влево), безлимитный доступ к приложению, который сохраняется даже при отрицательном балансе, и возможность оплатить услугу напрямую со счета мобильного телефона.

Издание отмечает, что стоимость подписки Tinder Gold может достигать 2,2 тыс. рублей. Цена зависит от многих факторов, в том числе от пола и возраста.

Как сообщил "Ъ" представитель "Мегафона", на данный момент в России около 500 тыс. человек пользуются Tinder, из которых абонентами оператора являются примерно 30%.

Tinder создан в 2012 году и является одним из самых популярных в мире мобильных приложений для знакомств.

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