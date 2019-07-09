"Россети" в 2020 году запустят первую цифровую подстанцию в Удмуртии

ТАСС, 9 июля. Компания "Россети Центр и Приволжья" (входит в группу "Россети") планирует ввести в строй первую цифровую подстанцию в Удмуртии в октябре 2020 года, сообщила компания.

Энергетики удмуртского филиала "Россети Центр и Приволжье" приступили к техперевооружению подстанции "Аэропорт" в Завьяловском районе республики. Подстанция определена в качестве пилотной для внедрения технологий цифровых подстанций в рамках реализации концепции "Цифровая трансформация 2030". Подстанция "Аэропорт" будет первой цифровой подстанцией в Удмуртии, пояснила ТАСС официальный представитель компании Екатерина Бони.

В результате оснащения подстанции современным оборудованием и системами управления будет обеспечена 100% наблюдаемость, автоматизирован учет и снизятся потери электроэнергии, повысится надежность электроснабжения потребителей. Сумма инвестиций в цифровую подстанцию составит 77,8 млн рублей.

"Внедрение "цифры" - это существенное повышение надежности электроснабжения действующих производств, обеспечение необходимых объемов мощности для новых перспективных проектов", - сказал генеральный директор "Россети Центр" - управляющей организации "Россети Центр и Приволжья " Игорь Маковский. Его слова приводит компания.

О программе цифровизации "Россетей"

Совет директоров компании "Россети" в декабре 2018 года одобрил концепцию "Цифровая трансформация 2030". Программа реализуется, в том числе, в дочерних предприятиях "Россети Центр", "Россети Сибирь", "Россети Северо-Запад".

Реализация концепции позволит снизить операционные и инвестиционные расходы компании, сократить потери электроэнергии, повысить надежность, доступность электроснабжения и создать набор дополнительных услуг для клиентов.