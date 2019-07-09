Американский миллиардер Росс Перо умер в возрасте 89 лет

ТАСС, 9 июля. Миллиардер Росс Перо, дважды баллотировавшийся на пост президента США, умер в возрасте 89 лет. Об этом во вторник сообщило агентство Associated Press (АР) со ссылкой на представителя семьи Перо.

Бизнесмен умер в своем доме в Далласе (штат Техас) в кругу семьи.

Перо баллотировался на пост президента в 1992 году в качестве независимого кандидата и в 1996 году в качестве кандидата от созданной им Реформистской партии. По данным АР, на выборах в 1992 году он набрал 19% голосов, что является одним из лучших результатов, продемонстрированных независимым кандидатом.

В 1962 году Перо основал компанию EDS (Electronic Data Systems), предоставляющую услуги в сфере информационных технологий.