Минэкономразвития: антидемпинговая мера США в отношении стали нарушает обязательства в ВТО

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Антидемпинговая мера США в отношении горячекатаного стального проката нарушает обязательства страны в ВТО, сообщили журналистам в Минэкономразвития.

"5 июля 2019 года Российская Федерация направила запрос на консультации с США в рамках процедуры разрешения споров ВТО в связи с антидемпинговой мерой США в отношении горячекатаной плоской углеродистой сталепродукции. Россия исходит из того, что, продолжая применять указанные пошлины, США нарушают ряд своих обязательств в рамках ВТО. Это стало причиной запроса формальных консультаций с США, которые являются первой стадией процедуры разрешения споров в ВТО", - отметили в министерстве.

5 июля 2019 года Российская Федерация направила запрос на консультации с США в рамках процедуры разрешения споров ВТО в связи с антидемпинговой мерой США в отношении горячекатаной плоской углеродистой сталепродукции. Мера в форме антидемпинговых пошлин размером в 184,56% применяется с конца декабря 2014 года.

Антидемпинговое расследование, на котором основывается применяемая мера, было завершено в 1999 году. До декабря 2014 года действовало Соглашение о приостановлении антидемпингового расследования между российскими и американскими уполномоченными органами. После его расторжения по инициативе американской стороны начали применяться пошлины. Впоследствии по результатам пересмотров меры ее действие продлевалось, а пошлины в указанном размере стали применяться для всех российских экспортеров.