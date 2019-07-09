Первый резидент курганской ТОР "Катайск" займется молочным производством

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 июля. /ТАСС/. Компания "А1 АГРО Групп", которая стала первым резидентом территории опережающего развития "Катайск", займется производством молочной продукции на базе местного молочного завода. Об этом сообщил ТАСС врио губернатора Курганской области Вадим Шумков на саммите производства и индустриализации GMIS-2019.

"Планируется проект по развитию производства молочной продукции на базе Катайского молочного завода, который находился в трудном финансовом положении, сейчас инвесторы купили этот завод, планируется четырехкратное увеличение производства, также планируется производство твердых сыров", - сказал Шумков.

По словам врио губернатора, инвестор, кроме того, приобрел в Катайске элеватор и планирует создать завод по производству комбикорма. "Компания также планирует проект в ТОР "Варгаши" по переработке рапса и производству рапсового масла", - добавил Шумков, не уточнив объем инвестиций.

Компания "А1 АГРО групп" является одним из участников агропромышленного комплекса Урала и Западной Сибири, занимается молочным и племенным животноводством, переработкой молока, выращиванием и переработкой сельскохозяйственных культур, производством и реализацией кормов и кормовых добавок, семян, удобрений.

Катайск получил статус территории опережающего развития в мае.

Глобальный саммит производства и индустриализации GMIS-2019 проходит в Екатеринбурге с 9 по 11 июля. Организатором выступает фонд "Росконгресс", ТАСС - генеральный информационный партнер и фотохост-агентство.