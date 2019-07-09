Госсекретарь Союза Белоруссии и России рассчитывает на решение вопроса об отмене роуминга

МИНСК, 9 июля. /ТАСС/. Государственный секретарь Союзного государства Белоруссии и России Григорий Рапота считает возможным отмену роуминга между странами, хотя пока этот вопрос решается медленно. Об этом он заявил во вторник в интервью телеканалу "Беларусь-1".

"С роумингом вопрос в проработке. Меня, конечно, огорчает то, что он так медленно движется, но радует, что он все-таки движется. Есть желание решить проблему", - отметил госсекретарь.

По его словам, пройден "определенный путь от нежелания вообще этим заниматься до обсуждения того, как это сделать". "Это уже большой прогресс", - сказал Рапота.

В конце июня 2017 года вопрос об отмене роуминга между странами обсуждался на заседании Высшего госсовета Союзного государства (СГ) Белоруссии и России. Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко предложила по аналогии с ЕС отменить роуминг на территории СГ и попросила записать протокольное поручение о проработке данного вопроса с операторами связи министрам связи двух государств.

Глава Минкомсвязи России заявлял, что стороны пока не пришли к консенсусу в вопросе отмены роуминга. Россия предлагает отменить плату за входящие звонки при нахождении абонентов в другой стране, а Минск настаивает на снижении стоимости звонков. В РФ также отмечали, что российские мобильные операторы могут отменить абонентскую плату за входящие вызовы для пользователей, находящихся на территории Белоруссии, к середине 2019 года в случае установления симметричных ставок на услуги по пропуску трафика, то есть при выравнивании так называемого интерконнекта.