Проигравший властям Петербурга в суде "Театр песни" потребовал от них 48 млн рублей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 июля. /ТАСС/. Компания "Театр песни", которая планировала построить театр на Васильевском острове в Санкт-Петербурге, а затем проиграла администрации города в суде, подала на власти в суд, потребовав компенсации убытков на сумму около 48 млн рублей, следует из определения Арбитражного суда города и Ленинградской области о принятии иска.

"Принять исковое заявление. Возбудить производство по делу. Назначить предварительное судебное заседание арбитражного суда первой инстанции на 10 сентября 2019 года", - говорится в документе.

Компания "Театр песни" собиралась вести стройку в устье реки Смоленки, но город отказался предоставить земельный участок. Компания в октябре 2018 года подала в суд, в январе 2019 года арбитраж утвердил решение комитета по инвестициям Петербурга, который отказал в предоставлении земли. Компания подала апелляцию, однако суд оставил решение первой инстанции без изменений.

Театр изначально должен был носить имя народной артистки СССР Аллы Пугачевой, однако она вышла из проекта. Проект предусматривал строительство концертного зала-трансформера вместимостью до 12 тыс. человек, а также около 40 тыс. кв. м выставочных площадей, гостиниц, ресторанов, кинотеатров и апартаментов.

Изначально инвестор, который ранее фигурировал под названием "Театр песни Аллы Пугачевой", представил проект в виде буквы "П", однако затем выяснилось, что по участку должна пройти дорога. Новым вариантом стало здание в виде бриллианта высотой 70 м, стоимость которого оценивалась в $400 млн.