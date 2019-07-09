Кабмин внес в Госдуму поправки в Налоговый кодекс, предусматривающие рост акцизов на вино

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Правительство внесло в Госдуму проект поправок в Налоговый кодекс России, который предусматривает, в частности, рост ставок акцизов на отдельные виды алкогольной продукции. Соответствующий документ размещен в электронной базе данных нижней палаты парламента.

Законопроектом предлагается унифицировать ставки акцизов на спирт этиловый, спиртосодержащую продукцию, а также алкогольную продукцию с объемной долей этилового спирта свыше 9%; установить ставку акциза на винные напитки, изготавливаемые без добавления ректификованного этилового спирта, на уровне ставки акциза на игристые вина (шампанские) и единые налоговые ставки акциза на вина, игристые вина (шампанские), производимые на территории РФ и ввозимые на территорию РФ. В итоге в 2020 году ставки акцизов на тихие вина вырастут с 18 до 31 рубля на 1 л, на игристые - с 36 до 40 рубля за 1 л.

Законопроектом предлагается отнести к подакцизным товарам спиртосодержащую парфюмерно-косметическую продукцию в металлической аэрозольной упаковке или разлитую в малые емкости, продукцию бытовой химии в металлической аэрозольной упаковке, виноматериалы (за исключением предназначенных для производства дистиллятов), виноград, используемый для производства вина, игристого вина (шампанского), спиртных напитков, изготовленных по технологии полного цикла.

При этом законопроектом предусматривается предоставление налогоплательщикам, производящим такие напитки и жидкости, права на получение налоговых вычетов при условии надлежащего использования подакцизного сырья.

Документ направлен на совершенствование налогового контроля в сфере производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, указывают в кабмине.