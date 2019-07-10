В каждом муниципалитете Приморского края предлагают построить газовые центры

ВЛАДИВОСТОК, 10 июля. /ТАСС/. "Газпром" одобрил предложение компании "Приморский газ" построить в каждом муниципальном образовании Приморского края газовые центры с автозаправочными станциями. Планируется, что эта работа будет проделана в ближайшие 1,5-2 года, сообщил в среду гендиректор "Приморского газа" Олег Горкавцев.

"Наше предложение - мы можем создать в рамках своих участков газовые центры в каждом муниципальном образовании, - сказал он на пленарной сессии Восточного нефтегазового форума во Владивостоке. - Мы смотрим не только на развитие газомоторного топлива, но и видим здесь социальный вопрос: необходимо обеспечить людей углеводородным и в дальнейшем природным газом. Наша идея в том, чтобы на территориях, где мы присутствуем, установить хранилища по углеводородному газу, который позволит обеспечить территорию месячным запасом газа по баллонам, там же будет ставиться и автозаправочный узел, предусматривается еще и место для размещения передвижных автозаправочных станций на компрессорном газе".

По словам Горкавцева, идея нашла поддержку "Газпрома", поскольку переход от одного дорогостоящего комплекса к небольшим центрам позволит удешевить работу и сделать газ более доступным. При этом дополнительных инвестиций не потребуется, так как уже есть готовые участки и обученный персонал "Приморского газа".

Восточный нефтегазовый форум открылся в среду, он проходит на площадке Дальневосточного федерального университета в четвертый раз. Форум посвящен реализации стратегических нефтегазовых проектов от Красноярского края до Сахалинской области. Более 300 участников будут обсуждать перспективы разработки таких нефтегазовых месторождений, как Ковыктинское и Чаяндинское, строительство Амурского газоперерабатывающего завода, трубопровода "Сила Сибири", развитие Сахалинского центра газодобычи, офшорные проекты геологоразведки и добычи.