"Газпром нефть" передала омской лаборатории прибор, выявляющий в атмосфере 11 веществ

ОМСК, 10 июля. /ТАСС/. Омский нефтеперерабатывающий завод (принадлежит ПАО "Газпром нефть") передал Центру экологического мониторинга и оперативного реагирования в Омске хроматограф для передвижной лаборатории, который выявляет в атмосфере 11 загрязняющих веществ. Благодаря дополнительному оборудованию экологическая станция сможет выявлять 18 загрязнителей, что поможет региону усилить контроль за состоянием атмосферы в рамках нацпроекта "Экология", сообщил в среду журналистам министр природных ресурсов и экологии Омской области Илья Лобов.

В конце августа 2018 года во время визита в Омск президент РФ Владимир Путин обратил внимание занимавшего тогда должность врио губернатора Александра Буркова на необходимость усиления экологического контроля в регионе. Омск вошел в майский указ главы государства: город обязан к 2024 году снизить вредные выбросы на 20%.

"Сегодня "Газпром нефть" передает газоанализатор, которые позволяет измерять сернистые вещества и, самое главное, ароматику (ароматические вещества - прим. ТАСС) - это то, на что в основном жалуются омичи в наш центр. Этот прибор позволит нам делать анализ воздуха в различных точках городах, не привязываясь к стационарным постам, и выявлять те вещества, которые мы раньше не могли обнаружить. Это позволит собрать доказательную базу для определения виновника [выбросов]", - сказал он.

Лобов пояснил ТАСС, что развитие системы мониторинга включено в мероприятия программы "Чистый воздух" нацпроекта "Экология". "Мониторинг не влияет на валовые выбросы, но позволяет контролировать их, а это может повлечь для населения даже большие положительные изменения, чем, например, экологические мероприятия, проводимые одним из предприятий", - отметил министр.

Хроматограф стоимостью 6 млн рублей установлен в передвижной лаборатории, которую "Газпром нефть" передала Омской области в марте 2018 года. Ранее станция выявляла семь загрязняющих веществ, теперь их число увеличилось до 18. Новый прибор за 36 минут выявляет 11 видов химических соединений, включая группу меркаптанов, бензол, сероуглерод и толуол. Полученные данные автоматически передаются в надзорные органы и омское Минприроды.

Нацпроект "Экология" включает подразделы "Чистая страна", "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами", "Инфраструктура для обращения с отходами I-II классов опасности", "Чистый воздух", "Чистая вода", "Оздоровление Волги", "Сохранение уникальных водных объектов", "Сохранение озера Байкал", "Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма", "Сохранение лесов" и "Внедрение наилучших доступных технологий". Всего на исполнение нацпроекта в РФ планируется потратить 4 трлн 41 млрд рублей (из федерального бюджета - 701,2 млрд рублей, из бюджетов субъектов РФ - 133,8 млрд рублей, из внебюджетных источников - 3 трлн 206,1 млрд рублей).