Иран и Россия могут создать механизм расчетов между инновационными компаниями

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 июля. /ТАСС/. Тегеран рассчитывает на создание системы онлайн-платежей между инновационными компаниями России и Ирана. Об этом заявил вице-президент по делам науки и технологий Ирана Сорен Саттари, выступая Российско-иранском промышленном форуме в рамках выставки ИННОПРОМ.

"Сегодня в Иране производится программное обеспечение и приложения в сфере кибербезопасности, планирования в сфере ресурсов предприятий, интеграционного планирования, интернета вещей. Это очень хорошо в Иране развито", - сказал он, отметив, что на ИННОПРОМЕ для иранских наукоемких компаний есть очень хорошая возможность по переговорам с российскими коллегами.

"В финансовых технологиях также произведены очень хорошие и полезные приложения на иранском рынке, - продолжил Саттари. - Эти приложения ежедневно перемещают десятки миллионов долларов и ускоряют финансовые транзакции. Надеемся, что это взаимодействие в конечном счете приведет к созданию площадки по онлайн-платежам и предоставлению новых услуг в области торговли между инновационными и технологическими компаниями Ирана и России".

Вице-президент Ирана подчеркнул, что сотрудничество в сфере технологий и инноваций между Москвой и Тегераном через создание совместных структур является "выразителем укрепления двусторонних отношений".

Сеть электронной торговли

Сорен Саттари также пригласил российские компании представить свою продукцию на иранском сайте онлайн-продаж "Цифровой продукт".

"В Иране существует самая большая сеть электронной торговли на Ближнем Востоке. Этот сайт называется "Цифровой продукт". Эта сеть имеет в своем распоряжении более 90% доли рынка розничной онлайн-продажи, больше 1 тыс. поставщиков товаров и 11 тыс. продавцов. Они осуществляют продажи на сумму более $1 млн ежедневно. Этот сайт входит в число 200 самых посещаемых сайтов в мире", - рассказал Саттари в среду, выступая на Российско-иранском промышленном форуме в рамках выставки ИННОПРОМ.

"Представьте, какая есть хорошая и особенная возможность для российских производителей с тем, чтобы зайти на этот крупный рынок, чтобы представить свою продукцию через этот сайт", - отметил он.

Международная промышленная выставка ИННОПРОМ проходит в Екатеринбурге с 8 по 11 июля, ее тема в этом году "Цифровое производство: интегрированные решения", а страна-партнер - Турция. Организаторами выставки выступает Минпромторг России и правительство Свердловской области. ТАСС является генеральным информационным партнером и оператором пресс-центра.