Суд оставил без движения иск банка "Открытие" к бывшим владельцам на 289,5 млрд рублей

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Арбитражный суд Москвы оставил без движения до 9 августа иск банка "ФК Открытие" к бывшим владельцам и топ-менеджерам на 289,5 млрд рублей, следует из картотеки судебных дел.

Причина, по которой суд принял данное решение, пока неизвестна.

Ответчиками по делу выступают бывший акционер АО "Открытие холдинг" и его совладелец Вадим Беляев, а также экс-председатель правления банка Евгений Данкевич, бывший вице-президент Геннадий Жужлев, экс-глава совета директоров Рубен Аганбегян и бывший член совета директоров Елена Будник.

Как сообщалось ранее, иск зарегистрирован 2 июля и пока не принят судом к производству. Данный иск от имени кредитной организации подал Банк России, который стремится возместить убытки, причиненные лицами, контролировавшими банк "Открытие". Подробности исковых требований не раскрываются.

Банк "Открытие" попал на санацию через подконтрольный ЦБ РФ Фонд консолидации банковского сектора в августе 2017 года. 2 июля Банк России решил завершить санацию банка.

289,5 млрд рублей - это рекордная сумма претензий по иску такого рода. До этого первенство занимал иск Промсвязьбанка к братьям Дмитрию и Алексею Ананьевым и бывшим топ-менеджерам банка о взыскании убытков в размере 282 млрд рублей. Как и в иске банка "ФК Открытие", Промсвязьбанк совместно с Банком России проводит работу по возврату активов, выведенных бывшими собственниками из контура банка и направлен на восстановление положения, существовавшего до совершения противоправных действий.