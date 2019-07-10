Беглов: наземный транспорт будет адаптирован к новым станциям метро в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 июля. /ТАСС/. Схема движения наземного транспорта будет перестроена с вводом в эксплуатацию в сентябре трех новых станций в петербургском метро - "Проспект Славы", "Дунайская" и "Шушары" и адаптирована к ним, чтобы жители отдаленных районов смогли с комфортом добраться до вестибюлей, сообщил в среду на совещании в Смольном временно исполняющий обязанности губернатора города Александр Беглов.

"Мы выстраиваем свою логистику по транспорту, потому что транспорт наземный должен работать с учетом станций метро, и мы будем проводить работу в этом отношении. Задача очень важная, и ее надо обязательно решить", - сказал он.

Врио губернатора также отметил, что власти города со своей стороны поддержали "Метрострой" и рассчитывают, что подрядчик сдаст новые станции к 1 сентября текущего года.

Вице-губернатор Петербурга Эдуард Батанов после совещания пояснил журналистам, как будут изменены маршруты. "Мы готовимся к изменению маршрутной сети, мы прорабатываем вопрос подключения к конечной станции "Шушары" автобусов из Колпино", - сказал он.

Колпино - город в составе Санкт-Петербурга с населением около 150 тыс. человек. Город расположен на значительном удалении от "большого" Петербурга и от Кольцевой автомобильной дороги.

Строительство новых станций

По словам Батанова, чтобы выполнить работы в срок до 1 сентября, строители на новых станциях со следующей недели перейдут на круглосуточный режим работы. "По некоторым работам со следующей недели мы планируем перейти на 24 часа", - сказал он, уточнив, что некоторые операции при строительстве станций не требуют круглосуточной работы и они будут производится с "технологическими окнами".

Вице-губернатор отметил, что задачу сдать три новых станции метро к 1 сентября поставил врио губернатора города, и власти намерены выполнить ее. "У нас нет другой установки, 31 августа все должно поехать", - сказал Батанов.

В свою очередь генеральный директор ОАО "Метрострой" Николай Александров отметил, что претензий по финансированию работ к властям города компания не имеет. "[Претензий] нет, у нас весной был подписан с городом договор на окончательную цену контракта, и мы в соответствии с этим договором предъявляем работы и получаем деньги", - пояснил он.

Три новые станции - "Проспект Славы", "Дунайская" и "Шушары" - представляют собой Фрунзенский радиус петербургского метрополитена. Он расположен в южной части Фрунзенско-Приморской пятой линии, которая проходит вдоль улицы Бухарестской в Купчино. Пропускная способность участка составит 40 пар поездов в час, прогнозируемый суточный объем перевозок на первом этапе эксплуатации - 997 тыс. пассажиров. Стоимость строительства станций - около 34 млрд рублей. В настоящее время, по словам Батанова, освоено 83% из этой суммы. Пробный поезд на этих станциях планируется запустить 19 июля.

Всего к 2032 году правительство Санкт-Петербурга намерено открыть 29 станций метро, для этого ежегодное финансирование работ планируется увеличить до 30 млрд рублей.