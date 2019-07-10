Хвостохранилища рекультивируют в Северной Осетии спустя 30 лет после закрытия фабрик

ВЛАДИКАВКАЗ, 10 июля. /ТАСС/. Два опасных хвостохранилища, оставшихся после закрытых 1990-х годах обогатительных фабрик в населенных пунктах Унал и Фиагдон, рекультивируют в Северной Осетии до конца 2019 года благодаря национальному проекту "Экология". Как сообщил в среду ТАСС министр экологии и природных ресурсов Северной Осетии Чермен Мамиев, на эти цели направят более 645 млн рублей.

Хвостохранилище представляет собой комплекс, предназначенный для хранения или захоронения радиоактивных, токсичных и других отвальных отходов обогащения полезных ископаемых, которые называют хвостами.

"Впервые за почти 30 лет началась решаться проблема хвостохранилищ в Унале и Фиагдоне. Стало это возможным благодаря национальному проекту "Экология", на работы по рекультивации направлено более 645 млн рублей. Работа по ликвидации негативного воздействия Унальского хвостохранилища на окружающую среду уже началась. По второму объекту идут торги по определению подрядчика. Сроки завершения работ - конец этого года", - сказал министр.

На ликвидацию негативного воздействия Унальского хвостохранилища выделено более 405 млн рублей, в том числе из федерального бюджета - более 377,5 млн рублей, из республиканского - 28,4 млн рублей. В настоящее время подрядчиком ведутся работы на объекте, начато устройство котлованов под инженерные сооружения. Проектом предусмотрены инженерная защита территории хвостохранилища и рекультивация земель, загрязненных солями тяжелых металлов. На работы на Фиагдонском хвостохранилище выделено более 240 млн рублей, в том числе из федерального бюджета 223,5 млн рублей, из республиканского - 16,8 млн рублей.

На протяжении 8-10 лет в районах расположения хвостохранилищ Мизурской и Фиагдонской обогатительных фабрик сложилась неблагополучная экологическая обстановка. На их территориях сосредоточены более 6 млн т отходов. В 2012 году в результате обследования состояния объектов было установлено, что на Фиагдонском хвостохранилище произошло обрушение плотины, и загрязняющие вещества рекой Ханикомдон выносятся в реку Фиагдон. В близлежащем селе Унал селевыми потоками была повреждена дамба хвостохранилища. В аварийном состоянии находится подпорная стена дамбы.

Нацпроект разработан во исполнение майского указа президента РФ Владимира Путина. В него входят следующие подразделы: "Чистая страна", "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами", "Инфраструктура для обращения с отходами I-II классов опасности", "Чистый воздух", "Чистая вода", "Оздоровление Волги", "Сохранение уникальных водных объектов", "Сохранение озера Байкал", "Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма", "Сохранение лесов" и "Внедрение наилучших доступных технологий". Всего на исполнение нацпроекта в РФ планируется потратить 4 трлн 41 млрд рублей (из федерального бюджета - 701,2 млрд рублей, из бюджетов субъектов РФ - 133,8 млрд рублей, из внебюджетных источников - 3 трлн 206,1 млрд рублей).