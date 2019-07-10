Рабочих обанкротившихся "дочек" петербургского Метростроя трудоустроят

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 июля. /ТАСС/. Рабочих, которые были сотрудниками дочерних компаний и субподрядчиков петербургского Метростроя, попавших под процедуру банкротства, переведут на работу в другие организации головной структуры, сообщил журналистам вице-губернатор Санкт-Петербурга Эдуард Батанов после совещания в Смольном в среду.

"Мы решаем вопрос с точки зрения трудоустройства работников, то есть там действительно есть субподрядчики, которые являются фактически банкротами - всем рабочим предложено перейти в предприятия, которые "живые", естественно, с закрытием долгов по зарплате. <...> Это не очень значимое количество, если я правильно помню, это порядка 100 человек", - сказал Батанов.

Он добавил, что ситуация с банкротствами "не простая, но абсолютно управляемая". "Есть вопросы конечно по качеству управления некоторых дочерних предприятий", - отметил вице-губернатор.

Батанов также уточнил, что по итогам выполнения работ Метростроем на Фрунзенском радиусе подземки, где ведется строительство трех новых станций - "Проспект Славы", "Дунайская" и "Шушары" власти города сделают вывод о том, будет ли компания продолжать работу в городе. "Как мы оцениваем [финансовое состояние Метростроя]? Нужно спросить банки, которые кредитуют предприятие, если они кредитуют, значит, как-то оценивают. По итогам работы, сданной к сентябрю, будем смотреть, что с компанией делать дальше (сдача станций запланирована на 1 сентября)", - отметил Батанов.

Генеральный директор Метростроя Николай Александров сообщил журналистам, что компания и дальше планирует участвовать в строительстве петербургской подземки. "В обязательном порядке мы будем участвовать в развитии метро в нашем городе, потому что компания базируется в Санкт-Петербурге и имеет все необходимые мощности", - сказал Александров.

Он также добавил, что компания не отказалась и от планов по участию в строительстве метрополитена Москвы. "Да, мы участвуем в конкурсе на проходку двухпутного тоннеля в Москве. Сумма контракта - почти 7 млрд рублей, я не хотел бы давать комментарий по этому вопросу, как случится - так и прокомментируем все", - сказал он, отвечая на просьбу журналистов рассказать о планах компании в столице.

Попытка банкроства Метростроя и ситуация с "дочками"

По данным Единого федерального реестра сведений о банкротстве, в настоящее время под процедуру банкротства попали девятое, одиннадцатое, тринадцатое, пятнадцатое и семнадцатое управления Метростроя. По данным Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области, все эти структуры попали под процедуру банкротства по искам Федеральной налоговой службы (ФНС), кроме "Строительно-монтажного управления № 13 Метрострой", где инициатором процедуры выступила частная фирма "Лира", которая затем передала права требования к должнику акционерному обществу "Беатон".

Последние из попавших под процедуру банкротства - тринадцатое управление Метростроя, в отношении которого была введена процедура наблюдения в июне и девятое управление, попавшее под наблюдение в конце мая.

Головная компания "Метрострой" также ранее имела проблемы с ФНС - ведомство пыталось добиться ее банкротства из-за долга по налогам, а городские власти намеревались расторгнуть с подрядчиком крупные контракты на строительства подземки. Позже в арбитраже Петербурга было утверждено мировое соглашение между Метростроем и ФНС, по которому компания получила рассрочку на выплату долга.