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Brexit

Еврокомиссия считает "жесткий" Brexit главным риском для экономики ЕС

Великобритания должна покинуть сообщество 31 октября

БРЮССЕЛЬ, 10 июля. /ТАСС/. Возможный выход Великобритании из состава Евросоюза без соглашения ("жесткий" Brexit) остается главным риском для экономики сообщества. Об этом говорится в промежуточном летнем экономическом прогнозе Еврокомиссии (ЕК), обнародованном в среду в Брюсселе.

"Brexit без сделки остается основным источником риска", - отмечается в нем.

Как подчеркнул в свою очередь на пресс-конференции еврокомиссар по экономическим и финансовым вопросам Пьер Московиси, любое отклонение от "мягкого" Brexit окажет негативное влияние на экономику Евросоюза.

Великобритания должна была покинуть ЕС 29 марта 2019 года, то есть через два года после подачи письменного уведомления о выходе. Однако депутаты Палаты общин парламента Соединенного Королевства трижды отклонили проект соглашения об условиях Brexit, которого премьер-министр Тереза Мэй достигла в ходе переговоров с европейскими лидерами. В итоге ЕС согласился перенести Brexit сначала на апрель-май, а затем на 31 октября.

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