Минсельхоз оценил дополнительный вклад рыболовства в ВВП к 2030 г. в 600 млрд руб. в год

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 июля. /ТАСС/. Минсельхоз оценивает дополнительный вклад рыбохозяйственной отрасли в ВВП России в 600 млрд рублей ежегодно к 2030 году. Такую оценку в ходе выступления на III Международном рыбопромышленном форуме озвучил министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев.

"К 2030 году ежегодный дополнительный вклад в ВВП нашей страны составит 600 млрд рублей", - сказал он.

По данным Росстата, в 2018 году ВВП России составил 103,9 трлн рублей, вклад рыбной отрасли - 0,3%.

Как напомнил министр, в 2018 году на государственную программу развития рыбохозяйственного комплекса было направлено 12,3 млрд рублей. В 2019 году эта сумма будет увеличена еще на 2 млрд рублей. Кроме того, действие программы было продлено до 2024 года, указал он.

"На протяжении нескольких лет рыбохозяйственный комплекс Российской Федерации стабильно демонстрирует положительную динамику. В частности, только за 2018 год вылов водных биологических ресурсов превысил 5 млн т, что является рекордным показателем более чем за четверть века", - сказал министр. Он также отметил, что выручка организаций рыбохозяйственной отрасли в целом в 2018 году выросла на 10%, до 341 млрд рублей, прибыль организаций увеличилась на 22,7%, превысив 104 млрд рублей.

Инвестиции в отрасль

Патрушев добавил, что инвестиции в рыбную отрасль в прошедшем году составили почти 32,5 млрд рублей, увеличившись практически на 22%. "Показатели по данному направлению продолжают расти и в 2019 году. Только за I квартал инвестиции достигли 4,5 млрд рублей", - сказал министр.

При этом, по его словам, Минсельхоз видит резервы для повышения эффективности отечественного рыбного хозяйства, одним из которых может стать опережающее развитие товарной аквакультуры. "Это может стать новой движущей силой развития рыбохозяйственного комплекса, разумеется, наряду с традиционным рыболовством", - считает он.

Патрушев также сообщил, что по итогам третьего этапа заявочной кампании по распределению инвестиционных квот на добычу водных биоресурсов построены 10 новых судов и четыре рыбоперерабатывающих завода с общим объемом дополнительных инвестиций более 56 млрд рублей.

Он напомнил, что по итогам первых двух этапов были заключены 33 договора по строительству судов и 22 - по созданию заводов с суммарным объемом инвестиций около 132 млрд рублей. При этом к концу 2019 года планируется завершение строительства восемь заводов и шесть судов, добавил глава Минсельхоза.