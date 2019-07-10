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Путин отметил позитивные тенденции в экономике России

При этом президент добавил, что есть необходимость добиться "более устойчивого и, главное, более динамичного роста"

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин доволен экономическими тенденциями в РФ, но требует ускорить темпы роста.

"Россия сохраняет позитивные темпы экономического роста, это продолжается 13 кварталов подряд", - сказал глава государства на совещании по экономическим вопросам.

Он привел оценки за январь-май, по которым "ВВП прибавил 0,6%, промышленное производство увеличилось на 2,4%". "Вместе с тем надо добиться более устойчивого и, главное, более динамичного роста", - указал Путин.

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Путин, Владимир ВладимировичРоссия
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