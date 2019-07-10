Ленобласть впервые в России внедрит систему мониторинга обращения с сельхозотходами

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 июля. /ТАСС/. Институт агроинженерных и экологических проблем сельскохозяйственного производства создаст в приграничных районах Ленинградской области и Финляндии пилотную систему мониторинга обращения с отходами сельского хозяйства. Соответствующее соглашение институт подписал в среду с властями региона.

Документ подписали заместитель председателя правительства Ленинградской области - председатель комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Олег Малащенко, глава администрации Приозерского района Александр Соклаков, директор племенного завода "Первомайский" Алексей Павлов и директор Института агроинженерных и экологических проблем сельскохозяйственного производства Алексей Трифанов.

"Мы сможем первыми в России сделать систему мониторинга обращения с отходами сельского хозяйства и переработки сырья в органическое удобрение, что позволит улучшить окружающую среду в сельских территориях Ленинградской области. Реализация проекта рассчитана на три года. Строительство современной системы переработки биоотходов запланировано в племенном заводе "Первомайский", - сказал Малащенко.

Проект будет реализован в Приозерском районе Ленинградской области по программе приграничного сотрудничества "Юго-Восточная Финляндия - Россия". Сумма гранта, полученного регионом на его реализацию, составила €2,5 млн.