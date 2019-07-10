Голикова: подготовка квалифицированных кадров является залогом развития регионов

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Образование и подготовка квалифицированных кадров являются залогом успешного развития регионов, в этой связи проектирование будущего профессий станет одной из ключевых задач, которую постараются решить участники деловой программы WorldSkills Kazan 2019. Об этом заявила в среду вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

"Проектирование профессионального будущего и будущего профессий - это одна из ключевых задач для нашего общества, которую и постараются решить участники деловой программы WorldSkills Kazan 2019. Безусловно, участие в конференции будет полезно для тех регионов, структур и ведомств, которые уже сейчас понимают, что образование и подготовка квалифицированных кадров на местах - залог благополучного развития регионов и страны в целом", - передает пресс-служба WorldSkills слова вице-премьера.

Голикова отметила, что появление новых технологий подталкивает каждого человека развивать свои компетенции и осваивать технологии независимо от возраста. "Необходимо на несколько шагов опережать вызовы, с которыми все мы сталкиваемся на рынке труда", - добавила она.

В WorldSkills напомнили, что деловая программа чемпионата пройдет с 22 по 25 августа. Она предполагает более 30 тематических сессий с представителями органов государственной власти, предприятий и образовательных учреждений, а также мировых экспертов в сфере футурологии, риск-инжиниринга, образования, "зеленой" экономики, цифровизации и автоматизации. Как отметили в пресс-службе, главным направлением деловой программы станет формирование новой реальности на рынках труда и требований к навыкам, компетенциям в условиях цифровой экономики.

"Подготовка квалифицированных кадров и образование - одно из восьми направлений программы ("Цифровая экономика" - прим. ТАСС) - предполагает создание ключевых условий для подготовки кадров цифровой экономики и совершенствование системы образования, которая должна обеспечивать цифровую экономику компетентными кадрами. Кроме того, это направление подразумевает рынок труда, опирающийся на требования цифровой экономики, а также создание систем мотивации по освоению необходимых компетенций и участию кадров в развитии цифровой экономики. Все это полностью соответствует целям движения WorldSkills", - уточнили в пресс-службе движения.