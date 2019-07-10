Кубань проведет переговоры об экспорте вина с монополистом алкогольного рынка в Финляндии

КРАСНОДАР, 10 июля. /ТАСС/. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев и Чрезвычайный и Полномочный посол Фнляндии в РФ Микко Хаутала договорились о проведении переговоров об экспорте кубанского вина с государственной компанией Финляндии, обладающей монополией на реализацию такой продукции, сообщили журналистам в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Краснодарский край лидирует в России по объемам выращивания и переработки винограда. По данным пресс-службы администрации региона, с начала года аграрии на Кубани заложили уже 800 га молодых виноградников, что составляет около 90% от плановой закладки в период весенней кампании, всего в 2019 году планируется заложить 2,4 тыс. га виноградников. В текущем году регион начал экспортировать вино в Германию.

"Краснодарский край планирует увеличить экспорт сельскохозяйственной продукции в Финляндию. В частности, для возможности поставок кубанского вина Микко Хаутала предложил наладить взаимодействие с государственной компании Финляндии, обладающей монополией на реализацию слабоалкогольных напитков. В ближайшее время представители края проведут с ними переговоры", - говорится в сообщении пресс-службы.

Уточняется, что Краснодарский край и Финляндия давно сотрудничают в таких отраслях, как строительство, туризм, производство экологически чистых продуктов. По итогам 2018 года внешнеторговый оборот региона с государством составил 82,5 млн долларов.

"Наш регион взял курс на производство экопродукции. Знаем, что в Финляндии высокий спрос на такие товары, поэтому готовы наладить экспортные поставки. Кубанское вино - это бренд, который не уступает по качеству мировой продукции. Уверен, кубанское вино понравится жителям Финляндии и станет украшением их стола", - приводит пресс-служба слова Кондратьева.

Ранее сообщалось, что виноделы Кубани в ближайшие пять лет увеличат экспорт вина в 1,5 раза в рамках нацпроекта "Международная кооперация и экспорт" до 445 тыс. декалитров. Практически половина всех российских вин производится на Кубани. Государственная поддержка отрасли в этом году составляет свыше 714 млн рублей.