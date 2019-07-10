Кабмин продлил "Росгеологии" статус единственного исполнителя госзаказов на два года

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Правительство РФ приняло решение продлить "Росгеологии" статус единственного исполнителя государственных заказов по подпрограмме воспроизводства минерально-сырьевой базы, геологического изучения недр, следует из распоряжения кабмина от 3 июля.

Как прокомментировали ТАСС в пресс-службе компании решение правительства, холдингу продлили статус единственного поставщика на два года в вопросе работ по воспроизводству минерально-сырьевой базы углеводородного сырья, твердых полезных ископаемых, подземных вод, а также по геологическому изучению и оценке минерально-сырьевой базы Мирового океана.

В марте этого года экс-генеральный директор холдинга Роман Панов сообщал, что "Росгеология", по прогнозам, сохранит статус единственного исполнителя госзаказа по воспроизводству минерально-сырьевой базы России еще на два года. При этом он уточнял, что распоряжение "в процессе подготовки".

"Росгеология" - российский многопрофильный геологический холдинг, осуществляющий полный спектр услуг, связанных с геологоразведкой; обладает уникальными компетенциями, в частности в области морской геологии и работы на шельфе. 100% капитала находится в собственности государства.