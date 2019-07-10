Мосты Шухова и беспилотный вездеход. Эволюция инноваций на выставке ИННОПРОМ

ЕКАТЕРИБУРГ, 10 июля. /ТАСС/. Футуристического вида вездеход с говорящим названием Snowbus (Снежный автобус) для массового заезда по бездорожью, низкопольный трамвайный вагон и новая шахтная машина, способная поднимать грузы массой до 10 тонн, представлены на международной промышленной выставке ИННОПРОМ, которая проходит в Екатеринбурге с 8 по 11 июля.

Темой выставки в этом году стало "Цифровое производство: интегрированные решения", а страной-партнером выступила Турция.

В среду на ИННОПРОМе открылась выставка, посвященная российскому инженеру и изобретателю Владимиру Шухову. Как рассказал ТАСС президент международного шуховского фонда Леонид Штерн, она состоит из более 100 копий чертежей и фотографии гиперболоидных башен, нефтеналивных барж, мостов и иных конструкции, спроектированных Шуховым.

"Шухов известен не только тем, что он спроектировал Шаболовскую телебашню. Он разрабатывал технологии, которые потом массово распространялись, например, в сфере нефтепереработки и транспортировки нефти. <…> Все экспонаты взяты из архива Российской академии наук", - сказал он.

По его словам, в дальнейшем планируется оцифровать выставку. "Сейчас думаем, как это сделать. Этот проект направлен на повышение привлекательности и престижа профессии инженера, в первую очередь для детей", - сказал он, отметив, что Минпромторг оказывает поддержку проекту.

Беспилотный автобус-вездеход

Холдинг "Бакулин моторс групп" (ТМ Volgabus) на своем стенде представил футуристического вида новый беспилотный вездеход Snowbus. Он состоит из двух секций и кроме водителя способен перевозить 18 пассажиров одновременно либо две тонны груза. Корпус сделан из пластика и вспененного полиуретана. Машина способна плыть по воде, передвигаться по льду и снегам Арктики, преодолевать вертикальные преграды высотой до 1,6 метра и расщелины шириной до двух метров.

Управлять этим автобусом можно дистанционно при помощи пульта, работающего на расстоянии около 100 метров от него. При этом специальное программное обеспечение анализирует 3D-карту поверхности впереди от машины. Для этого в навигационную систему внедрен искусственный интеллект, а также установлены датчики, сенсоры и радары. Производится Snowbus полностью из российских комплектующих по отечественным технологиям.

Как поясняют представители компании, автобус снабжен двумя дизельными генераторами и электродвигателями. На одной полной зарядке литиевых аккумуляторных батарей он способен двигаться 60 минут, а при подпитке от дизеля запаса хода хватит на 120 часов.

В настоящее время вездеход проходит испытания, ожидается, что первые обсуждения с клиентами о серийном производстве начнутся в конце 2019 года. Его примерная стоимость оценивается в 12 млн рублей.

Инновационный трамвай от уральских мастеров

"Уралвагонзавод" (входит в госкорпорацию "Ростех") на нынешней выставке впервые представил новый трехсекционный низкопольный трамвайный вагон модели 71-418. Изготавливается он полностью из отечественных комплектующих, большая часть из которых производится компанией "Уралтрансмаш" (структура "Уралвагонзавода").

Нынешний трамвай - это усовершенствованная версия модели 71-415, которая уже выпускается серийно и курсирует, в частности, по Екатеринбургу. Среди плюсов данного трамвая для пассажиров - плавность и тишина хода, просторность, удобство для людей с ограниченными возможностями.

Интерьер салона выполнен из композитных материалов, наружная обшивка - из стеклопластика. Кабина водителя и салон оборудованы кондиционерами на случай жары и системой обогрева для холодного времени года. Также в трамвае размещена навигационная система и видеонаблюдение с функцией видеорегистрации.

Глава Екатеринбурга Александр Высокинский отметил, что трамвай "Уралтрансмаша" - это не просто новый образец пассажирского электротранспорта. "Мы понимаем, что за этим трамваем - огромное количество предприятий, работающих на территории Свердловской области, которые делают комплектующие, автоматику, электрику. Это наши рабочие места, это наши налоги. То есть для нас этот трамвай больше, чем изделие для транспорта. Поэтому мы будем стремиться к тому, чтобы [новый трамвай на улицах Екатеринбурга] - это был трамвай УВЗ", - сказал глава областного центра.

"Уральская горно-металлургическая компания" (УГМК) на своем стенде представила новую погрузочно-доставочную машину, аналогов которой в России нет. На прошлом ИННОПРОМ компания демонстрировала ее макет. В этом же году гости выставки смогли оценить уже полноразмерную шахтную машину.

Несмотря на грузоподъемность - 10 тонн - машина достаточно маневренная и компактная, что необходимо в условиях ограниченного пространства в шахтах. Она оснащена индикаторами состояния агрегатов и системой пожаротушения. Это необходимо, чтобы исключить любые ЧП на месте ее постоянной работы - шахты более пятисот метров под землей.

Производится машина на Шадринском автоагрегатном заводе. Два таких изделия уже используются на Ново-Учалинском месторождении Учалинского ГОКа в Башкирии. Как поясняют представители компании, ожидается, что в дальнейшем будут производиться 14 и 17-тонные версии.

Еще на одном стенде представлен электробус белорусской компании "Белкоммунмаш". Как заверяют разработчики, время зарядки машины - около десяти минут. Довольно просторный электробус способен перевезти более 80 пассажиров. Запас автономного хода - около 20 километров.

Международная промышленная выставка ИННОПРОМ проходит в этом году в Екатеринбурге с 8 по 11 июля. "Цифровое производство: интегрированные решения" стала главной темой всего форума, а страной-партнером на сей раз стала Турция. Организаторами выставки выступают Минпромторг России и правительство Свердловской области. ТАСС является генеральным информационным партнером и оператором пресс-центра.