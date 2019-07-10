Кабмин поручил Роснедрам провести аукцион на Солетско-Ханавейское месторождение в ЯНАО

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Правительство России поручило Роснедрам провести в 2019 году аукцион на Солетско-Ханавейское газовое месторождение на севере Ямало-Ненецкого автономного округа, размер стартового платежа для участия в конкурсе составит 2,35 млрд рублей. Об этом говорится в распоряжении, подписанном премьер-министром Дмитрием Медведевым.

Запасы газа по категориям C1 и C2 месторождения составляют 154,7 млрд кубометров, прогнозные ресурсы - 1,788 трлн кубометров.

Ранее газета РБК сообщала, что новое газовое месторождение, скорее всего, получит "Новатэк", так как по условию лицензии недропользователь обязан поставлять газ для производства СПГ, а в регионе в настоящий момент этим занимается только "Новатэк". Кроме того, рядом с Солетско-Ханавейским находится принадлежащая "Арктик СПГ-1" (структура "Новатэка") Геофизическое месторождение.

Ранее глава "Новатэка" Леонид Михельсон говорил, что компания может производить к 2030 году до 70 млн тонн СПГ в год на полуостровах Ямал и Гыдан.