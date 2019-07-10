Глава Архангельской области предложил Минсельхозу поддержать рыбопромышленный кластер

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 июля. /ТАСС/. Созданный по инициативе рыбопромышленников Архангельской области арктический кластер должен получить государственную поддержку. С таким предложением к Минсельхоху обратился губернатор региона Игорь Орлов, выступая на пленарном заседании III Рыбопромышленного форума в Петербурге.

Глава региона отметил, что созданный рыбопромышленный арктический кластер позволит укрепить хозяйственные связи между субъектами РФ, а также будет способствовать развитию экономического потенциала Крайнего Севера, Дальнего Востока, Северного морского пути.

"Мне бы хотелось, чтобы на площадке Министерства сельского хозяйства РФ и Росрыболовства были сформулированы инструменты поддержки кластеров в рыбопромышленной отрасли, подобные тем, что сегодня разработаны для кластеров в области здравоохранения, тяжелой промышленности, туризма, энергетики", - сказал Орлов.

Он добавил, что в свое время Архангельская область получила поддержку Росрыболовства в создании арктического рыбопромышленного кластера. "Считаю кластерный подход обоснованным и целесообразным, поскольку мы смогли объединить не только рыбаков, судостроителей и судоремонтников, но и науку, образование, логистику, торговлю", - уточнил глава региона.

III Рыбопромышленный форум проходит в Петербурге с 10 по 12 июля. В ходе него министры сельского хозяйства России, Болгарии, Турции, Индонезии, главы субъектов России, представители бизнеса и ученые обсуждают проблемы и перспективы развития рыбной отрасли в экономическом, социальном и экологическом аспектах.