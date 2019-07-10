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Политический кризис в Венесуэле

Венесуэльский парламентарий заявил, что инфляция в стране превысила 1100%

МВФ прогнозирует, что к концу года ее уровень может достичь 10 млн процентов

КАРАКАС, 10 июля. /ТАСС/. Рост цен в Венесуэле с начала текущего года составил более 1100%. Такие данные обнародовал в среду член комитета по финансам Национальной ассамблеи (однопалатного парламента) Анхель Альварадо.

"Инфляция в июне составила 24,8%, накопленная [с января этого года] - 1155%", - написал депутат в своем Twitter.

По подсчетам парламентария, в годовом выражении рост цен оказался на уровне в 445 482%.

Южноамериканская страна в последние годы переживает острый социально-экономический кризис, сопровождающийся девальвацией национальной валюты. Международный валютный фонд прогнозирует, что к концу текущего года инфляция в Венесуэле может достичь 10 млн процентов.

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ВенесуэлаПолитический кризис в Венесуэле
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