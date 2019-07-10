Получение контрольного пакета акций "Теплосети СПб" потребует 14,5 млрд рублей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 июля. /ТАСС/. Получение контрольного пакета акций АО "Теплосеть Санкт-Петербурга" в собственность Петербурга потребует 14,5 млрд рублей к 2024 году. Об этом говорится в материалах, опубликованных на официальном сайте Смольного.

В настоящее время 75% "Теплосети Санкт-Петербурга" принадлежит "Газпром энергохолдингу" ("дочка" "Газпрома", владеет акциями через ПАО "ТГК-1"), правительство города владеет блокирующим пакетом в 25%.

"С целью повышения управления системой теплоснабжения АО "Теплосеть Санкт-Петербурга" и создания правовых оснований для привлечения дополнительных источников финансирования инвестиционной программы за счет средств бюджета Санкт-Петербурга на реконструкцию тепловых сетей необходимо получение Петербургом контрольного пакета акций АО "Теплосеть Санкт-Петербурга". <…> Потребность АО "Теплосеть Санкт-Петербурга" в бюджетных инвестициях на период 2020-2023 годы составляет 14,5 млрд рублей. <…> Указанные средства позволят Санкт-Петербургу создать контрольный пакет акций, повысив эффективность управления АО "Теплосеть Санкт-Петербурга", снизить количество нарушений на тепловых сетях, повысить надежность и безопасность систем теплоснабжения Санкт-Петербурга", - говорится в материалах.

Отмечается, что из указанного объема средств в 2020 году необходимо 3 млрд руб., в 2021 год - 3,5 млрд рублей, в 2022 год - 4 млрд рублей, в 2023 год - 4 млрд рублей. В 2019 году предоставление бюджетных инвестиций "Теплосети СПб" предусмотрено в объеме 1,5 млрд рублей.

Власти города планировали в I квартале 2019 года возобновить переговоры по увеличению доли в АО "Теплосеть Санкт-Петербурга" благодаря передаче компании части теплосетей ГУП "ТЭК СПб". Правительство Санкт-Петербурга и ПАО "ТГК-1" обсуждают этот вопрос с 2013 года. В 2018 году городские власти рассчитывали довести свою долю в предприятии до 100% за счет проведения допэмиссии акций компании, однако такое решение не нашло одобрения в "ТГК-1".

Совокупная протяженность теплосетей Санкт-Петербурга составляет около 8,1 тыс. км. Из них 4,5 тыс. км находятся в управлении ГУП "ТЭК Санкт-Петербурга", 2,5 тыс. км - АО "Теплосеть Санкт-Петербурга" и 1,1 тыс. км - "Петербургтеплоэнерго". 24% (2096 км) от совокупной протяженности теплосетей эксплуатируются с превышением нормативного срока службы, который составляет 25 лет.