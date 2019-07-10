СМИ: китайская корпорация CNPC вложит $7,3 млрд в строительство газохранилищ

ПЕКИН, 10 июля. /ТАСС/. Китайская национальная нефтегазовая корпорация (CNPC) инвестирует к 2030 году более 50 млрд юаней (около $7,26 млрд) в строительство 23 новых и расширение 10 действующих газохранилищ. Об этом в среду сообщило издание China Daily.

Общая емкость планируемых к строительству объектов превысит 15 млрд куб. м. Корпорация также построит 11 региональных газохранилищ в Китае для бесперебойных поставок потребителям в зимний период.

Как отмечает издание, в настоящее время CNPC является оператором 23 из 26 подземных хранилищ газа, и компания планирует сохранять свое лидерство в секторе.

По данным Государственного комитета по развитию и реформе КНР, в 2018 году потребление газа в Китае составило 280,3 млрд куб. м, а годовые темпы роста этого показателя ускорились до 18,1% против 15,3% в 2017 году. Общая вместимость действующих в стране 26 газохранилищ составляет 8 млрд куб. м, что составляет лишь 3% от годового потребления.

Для борьбы с загрязнением окружающей среды правительство страны в настоящее время принимает меры для увеличения доли газа в энергобалансе Китая: к 2020 году доля этого вида топлива должна достичь 10%, а к 2030 году - 15%.