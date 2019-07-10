Медведев обсудит достижение целей развития в цифровой экономике

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев в четверг продолжит серию совещаний по достижению национальных целей развития. На этот раз темой станут цифровая экономика, технологии и инновационное развитие.

Как говорится в сообщении пресс-службы кабинета министров, поступившем в ТАСС, совещание пройдет на площадке правительственного комплекса в "Москва-Сити". Кабмин в начале января согласовал переезд ряда правительственных структур в "IQ квартал", расположенный в деловом центре "Москва-Сити". В новый комплекс перебираются центральные аппараты Минэкономразвития, Минпромторга, Минкомсвязи, а также Росаккредитация, Росстандарт, Росимущество, Ростуризм и подведомственные организации.

На совещание в четверг приглашены первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов, вице-премьер Максим Акимов, помощник президента Андрей Белоусов, министр экономического развития Максим Орешкин, главы Минкомсвязи и Минпромторга Константин Носков и Денис Мантуров, министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Владимир Якушев, руководитель Федеральной службы государственной статистики Павел Малков.

19 июня Медведев сообщил, что проведет серию совещаний по теме достижения каждой из национальных целей развития страны до 2024 года. Премьер отметил, что намерен "предельно конкретно пройтись по каждому из девяти приоритетных направлений и по соответствующим целям, посмотреть, как выполняются принятые ранее решения, в том числе - что уже сделано в рамках соответствующих [национальных] проектов". Глава кабмина ранее провел три таких встречи, которые были посвящены экономике и жилищному сектору, вопросам демографии, росту доходов граждан.

Бюджет национальной программы "Цифровая экономика" составляет более 1,63 млрд рублей. Среди ее целей - увеличение доли подключенных к широкополосному интернету домохозяйств и социально значимых объектов, имеющих возможность такого подключения, рост числа опорных центров обработки данных в федеральных округах, увеличение доли России в мировом объеме оказания услуг по хранению и обработке данных, снижение среднего срока простоя государственных информсистем в результате компьютерных атак, переход госорганов и госкомпаний на преимущественное использование российского программного обеспечения.