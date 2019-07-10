Bloomberg: Белый дом может наказать пошлинами Францию за налоги с цифровых гигантов США

НЬЮ-ЙОРК, 11 июля. /ТАСС/. Администрация США проведет исследование правомочности решения Франции выработать собственное законодательство, регулирующее налогообложение американских цифровых гигантов, и по его итогам может ввести дополнительные пошлины в отношении французских товаров и услуг. Об этом сообщило в среду агентство деловых новостей Bloomberg со ссылкой на два источника.

По их данным, официальное заявление Белого дома на этот счет, как ожидается, будет распространено позднее в среду. Решение уполномочит представителя США на торговых переговорах Роберта Лайтхайзера в течение года проанализировать последствия решения Парижа для таких американских компаний, как Amazon, Apple, Facebook и Google. Лайтхайзеру будет рекомендовано по итогам расследования выработать контрмеры, схожие с теми, которые США приняли в отношении китайских компаний, обвиненных в краже американской интеллектуальной собственности.

Согласно публикации, председатель юридического комитета Сената Конгресса США республиканец Чарльз Грассли и старший демократ в этом комитете Рон Уайден направили в прошлом месяце министру финансов США Стивену Мнучину письмо с просьбой убедить Париж воздержаться от введения дополнительного налога в отношении американских цифровых гигантов. Сенаторы рекомендовали использовать для этого "все доступные законодательные средства", включая удвоение ставки налогообложения французских граждан и компаний на территории Соединенных Штатов.

Считается, что в отношении Amazon, Apple, Facebook, Google и других цифровых корпораций налогообложение должно осуществляться исходя из того, в каких странах они получают основную прибыль, а не из того, где территориально располагаются их головные офисы. Наиболее активными сторонниками введения подобного цифрового налога выступают Франция и Великобритания, которые уже приступили к проработке собственного законодательства на этот счет. Вместе с тем французский министр финансов Брюно Ле Мэр, который принимал участие в двухдневной встрече министров финансов и глав центробанков G20 в японской Фукуоке в июне, допускал возможность отказа Парижа от такой идеи в случае принятия единых международных правил.