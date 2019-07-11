Минсельхоз: повышение качества продукции является приоритетом развития российского АПК

ПУШКИН /ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ/, 11 июля. /ТАСС/. Минсельхоз считает главным приоритетом развития российского агропромышленного комплекса повышение качества продукции. Об этом в ходе открытия выставки передовых технологий в сельскохозяйственном производстве "Всероссийский день поля - 2019" сообщил министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев.

"Сегодня наш главный приоритет- это, конечно же, качество. Именно качественная сельхозпродукция позволит обеспечить выполнение наших стратегических планов", - сказал глава Минсельхоза.

Патрушев подчеркнул, что российское сельское хозяйство на протяжении последних лет демонстрирует стабильные темпы роста. "Подтверждение тому - высокие урожаи, обеспеченность рынка отечественными продуктами питания, рост инвестиций в сферу АПК и положительная динамика экспорта сельхозпродукции. На ближайшее будущее наша цель - системно и комплексно наращивать эффективность аграрной отрасли", - уверен он.

Как сообщалось ранее, в этом году, по прогнозу Минсельхоза, урожай зерна в России составит 118 млн тонн.