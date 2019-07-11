Правительство внесло в Госдуму законопроект о едином казначейском счете

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Правительство РФ в четверг внесло в Госдуму законопроект о едином казначейском счете. Документ опубликован в электронной базе нижней палаты парламента.

Законопроектом предлагается закрепить в Бюджетном кодексе новые положения о системе казначейских платежей на основе единого казначейского счёта. Также определяются основы организации и функционирования системы казначейских платежей при их проведении с использованием единого казначейского счета, открытого в Банке России.

Уточняется, что операции между участниками системы казначейских платежей будут осуществляться через казначейские счета, открытые в Федеральном казначействе, без движения денежных средств по единому казначейскому счету.

Кроме того, в Бюджетный кодекс вводятся положения о полномочиях Банка России и кредитных организаций по приостановлению операций по счетам, открытым с нарушением Бюджетного кодекса и других федеральных законов, устанавливающих требования к открытию счетов.

"Законопроектом предусмотрено совершенствование механизма взаимодействия между территориальными органами Федерального казначейства и высшими органами исполнительной власти субъектов Федерации (местных администраций) в целях закрепления за территориальными органами Федерального казначейства отдельных функций финансовых органов по исполнению бюджетов в условиях казначейского обслуживания", - отмечают в правительстве.

Ранее сообщалось, что это позволит, в частности, сократить сроки перевода денежных средств в бюджеты и из бюджетов, исключить дублирование операций на лицевых и банковских счетах, сократить количество казначейских счетов с более чем 50 тыс. до пяти-десяти счетов.