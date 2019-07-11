НПО автоматики разрабатывает видеосистему безопасности для опасных производств

ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 июля. /ТАСС/. Научно-производственное объединение (НПО) автоматики им. академика Н. А. Семихатова, которое занимается производством систем управления для ракет, разрабатывает умную видеоаналитику для опасных производств. Об этом сообщил в четверг ТАСС генеральный директор предприятия Андрей Мисюра на выставке ИННОПРОМ.

"Мы сейчас оттачиваем технологию видеоаналитики. Разрабатываем систему обеспечения безопасности персонала на производствах, где это связано с работой с опасными объектами. Например, электроподстанции и заводы. Готовим конкретные продукты для определенных отраслей", - сказал он.

Мисюра отметил, что разрабатываемая система будет считывать информацию с видеокамер, проводить анализ лиц и действий человека, чтобы предупредить травматизм и ошибки на производстве.

Администрация Екатеринбурга и НПО автоматики им. академика Н. А. Семихатова на промышленной выставке ИННОПРОМ подписали соглашение о стратегическом партнерстве по созданию городской инфраструктуры по проекту "Умный город".

НПО автоматики им. академика Н. А. Семихатова (входит в госкорпорацию "Роскосмос") - одно из крупнейших предприятий России в области разработки и изготовления систем управления и радиоэлектронной аппаратуры для ракетно-космической техники, а также систем управления для автоматизации технологических процессов в различных отраслях промышленности.

Международная промышленная выставка ИННОПРОМ проходит в Екатеринбурге с 8 по 11 июля, ее тема в этом году "Цифровое производство: интегрированные решения", а страна-партнер - Турция. Организаторами выставки выступает Минпромторг России и правительство Свердловской области. ТАСС является генеральным информационным партнером и оператором пресс-центра.