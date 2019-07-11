Китай может отменить пошлины на товары из США в случае запроса от компаний

ПЕКИН, 11 июля. /ТАСС/. Китайские власти рассматривают недавно объявленную Белым домом отмену пошлин на 110 позиций продукции из КНР как "регулярную практику" и готовы пойти на ответный шаг после поступления запроса от заинтересованных в этом предприятий. Об этом заявил в четверг официальный представитель Минкоммерции КНР Гао Фэн.

"Насколько мы понимаем, речь идет о регулярной практике американской стороны по отмене существующих тарифов, - отметил он на еженедельной пресс-конференции. - Китай создал аналогичный механизм и будет вносить изменения [в пошлины на продукцию и услуги других государств] в соответствии с запросом компаний".

Гао Фэн не уточнил, от каких именно предприятий можно ожидать поступление заявок.

Он добавил, что увеличение импорта аграрной продукции из Соединенных Штатов в Китай возможно лишь в случае, если Вашингтон на равноправной основе удовлетворит требования китайской стороны.

"Торговля сельхозпродукцией между Китаем и Соединенными Штатами - важная проблема, требующая дальнейших обсуждений. Надеюсь, что мы сможем урегулировать ее на равноправной основе, проявляя друг к другу взаимное уважение", - сообщил он на еженедельной пресс-конференции в ответ на вопрос западного журналиста о том, могут ли китайские власти начать закупать сельхозтовары из США в обмен на снятие давления на китайскую телекоммуникационную корпорацию Huawei ("Хуавэй").

По словам представителя, в сфере международной торговли аграрной продукцией Китай и Соединенные Штаты "выгодно дополняют друг друга".

Во вторник состоялся телефонный разговор между представителем Соединенных Штатов на торговых переговорах Робертом Лайтхайзером, министром финансов США Стивеном Мнучином и вице-премьером Госсовета КНР Лю Хэ, а также главой Минкоммерции Китая Чжун Шанем. В тот же день Белый дом объявил о намерении отменить 25%-ные пошлины на китайскую продукцию стоимостью $34 млн - 110 пунктов торговой номенклатуры, в частности на медицинское оборудование и электронику. По данным гонконгских СМИ, американская делегация на этой неделе должна посетить Пекин для продолжения консультаций.

Китай и США на протяжении нескольких месяцев вели переговоры об урегулировании торговых споров. Последний (11-й) раунд прошел в первой половине мая в американской столице, однако после этого диалог зашел в тупик. 10 мая Вашингтон ввел дополнительные пошлины на китайскую продукцию на сумму $200 млрд, повысив ставку с 10% до 25%. В начале июня правительство КНР предприняло ответные меры в отношении более чем 5 тыс. товарных позиций США в $60 млрд.

Решение о возобновлении консультаций было достигнуто в ходе встречи президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина на саммите G20 в Осаке, который прошел 28-29 июня. Американский лидер пообещал не вводить новые тарифы на товары из Китая, а также смягчить ограничения на деятельность Huawei. В ответ Пекин выразил готовность наращивать объемы закупок сельскохозяйственной продукции из Соединенных Штатов.