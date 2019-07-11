Первые на Дальнем Востоке электробусы могут выйти на улицы Владивостока к концу года

ВЛАДИВОСТОК, 11 июля. /ТАСС/. Власти Владивостока объявили аукцион на покупку двух электробусов, которые должны стать первыми на Дальнем Востоке, и ультрабыстрой зарядной станции для них. Автобусы могут встать на центральные маршруты города уже к концу года, стоимость каждого из них составит более 31 млн рублей, сообщила в четверг пресс-служба городской администрации.

"Аукцион на закупку двух электробусов объявила администрация Владивостока. По итогам торгов, которые пройдут 19 июля, в краевой столице появится совершенно новый, современный, максимально экологичный вид общественного транспорта. <...> Начальная цена контракта - 77,8 млн рублей. Стоимость одного автобуса составит 31,4 млн рублей, еще 15 млн рублей стоит зарядная станция", - говорится в сообщении.

Помимо двух электробусов поставщик по условиям аукциона обязан установить ультрабыструю зарядную станцию, для полной зарядки батареи потребуется всего 24 минуты. Средства на покупку электробусов выделены из краевого бюджета. По закону муниципалитет должен приобретать транспорт отечественного производства, при этом федеральный бюджет предоставляет производителю субсидию в размере около 8 млн рублей на каждую проданную машину, таким образом стимулируя развитие общественного электрического инновационного транспорта.

Город покупает низкопольные автобусы большой вместимости с электрическим двигателем. Электробус должен вмещать не менее 85 пассажиров, число мест для сидения - от 30 до 39. Каждая машина должна быть оснащена системами отопления, вентиляции и кондиционирования салона, мониторинга пассажиропотока, терминалами безналичной оплаты проезда, оборудованием для граждан с ограничениями по слуху и зрению, должна иметь низкий пол для людей с ограниченными физическими возможностями, зону Wi-Fi для доступа в интернет и другие современные опции. "Планируется, что первые транспортные средства могут встать на центральные городские маршруты уже до конца текущего года", - говорится в сообщении.

Стоимость таких машин довольно высока по сравнению с дизельными автобусами, однако у них есть ряд преимуществ: они экологичны, работают бесшумно, кроме того, расходы по их эксплуатации ниже, чем для традиционных автобусов. Так, при сопоставимом пробеге стоимость электроэнергии значительно ниже, чем цена топлива, кроме того, электробусу не нужна замена масел, фильтров, ремней, тормозных колодок. Кроме того, по сравнению с трамваями и троллейбусами электробусы работают автономно, независимо от рельсов и контактной сети, способны преодолевать препятствия на дороге, например, при ДТП или при необходимости сменить маршрут.

Модернизация транспорта

Губернатор Приморья Олег Кожемяко назвал одной из приоритетных задач модернизацию транспорта для вступившего в должность в апреле главы Владивостока Олега Гуменюка. По словам губернатора, общественный транспорт должен быть удобным, комфортным и современным. Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин 13 декабря прошлого года подписал указ о переносе столицы ДФО из Хабаровска во Владивосток.