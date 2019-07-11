Эксперты прогнозируют превышение прошлогодних показателей урожая озимых в Адыгее

МАЙКОП, 11 июля. /ТАСС/. Эксперты прогнозируют в Адыгее превышение прошлогодних показателей урожая озимых зерновых не менее чем на 10%, несмотря на установившуюся в регионе засуху, сообщил ТАСС в четверг министр сельского хозяйства республики Владимир Свеженец.

"Прогнозируется хороший урожай озимых зерновых в республике - свыше 480 тыс. тонн. На сегодняшний день валовой сбор составил 457,9 тыс. тонн, это уже больше прошлогодних объемов на порядка 60 тыс. тонн или на 13%. На озимый клин жара и засуха не повлияли, разве что произошло преждевременное созревание зерновых", - сказал он.

Урожайность озимых зерновых в Адыгее в среднем составляет 47,3 ц/га, это на 2 ц/га больше, чем в минувшем году. В частности, по ячменю она на 6 ц/га выше прошлогодней, по пшенице - на 2 ц/га. Уборку озимых аграрии республики планируют завершить в течение ближайших 10 дней. Недостаток осадков и высокие температуры воздуха с начала лета негативно отразились на яровых зерновых культурах. В республике прогнозируются недоборы урожая кукурузы, подсолнечника и сои, уточнил министр.

Эксперты позитивно оценивают в республике и качество зерна озимых зерновых. По предварительным результатам мониторинга, проводимого Россельхозцентром по республике, на долю продовольственной пшеницы приходится 64% от обследованного зерна, в прошлом году его доля составляла всего 24%.

"Несмотря на наличие негативных климатических факторов, уровень агротехники возделывания, научный подход, расчетливая стратегия уборки поспособствовали получению хорошего урожая и качественного зерна. Качество урожая 2019 года значительно превышает показатели последних пяти лет, доля продовольственного зерна увеличилась в 2,5 раза", - сообщила руководитель филиала Россельхозцентра по республике Анна Минакова.

Под озимыми зерновыми в республике в этом году занято 103,1 тыс. га пашни, это на 5 тыс. га больше прошлогодней площади. В минувшем году аграрии региона собрали 439,5 тыс. тонн озимых зерновых. Адыгея - аграрно-промышленный регион, в котором порядка 62% национального дохода приходится на аграрный сектор. На протяжении последних десяти лет он демонстрировал стабильные успехи, занимая второе место в России по урожайности зерновых после Кубани.