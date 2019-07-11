Госдума уточнила порядок возмещения вреда, причиненного водным биоресурсам

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Госдума в четверг приняла в третьем чтении законопроект об уточнении порядка возмещения вреда, причиненного водным биоресурсам.

Теперь закон о рыболовстве дополняется нормой, согласно которой размер вреда, причиненного водным биоресурсам, определяется в соответствии с таксами, утвержденными правительством, и методиками исчисления размера причиненного вреда, которые применяет Росрыболовство.

Если же случай причинения вреда не попадает под действующие методики, то размер компенсации определяется исходя из затрат на восстановление водных биоресурсов.