{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Госдума уточнила порядок возмещения вреда, причиненного водным биоресурсам

Если же случай причинения вреда не попадает под действующие методики, то размер компенсации определяется исходя из затрат на восстановление водных биоресурсов

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Госдума в четверг приняла в третьем чтении законопроект об уточнении порядка возмещения вреда, причиненного водным биоресурсам.

Теперь закон о рыболовстве дополняется нормой, согласно которой размер вреда, причиненного водным биоресурсам, определяется в соответствии с таксами, утвержденными правительством, и методиками исчисления размера причиненного вреда, которые применяет Росрыболовство.

Если же случай причинения вреда не попадает под действующие методики, то размер компенсации определяется исходя из затрат на восстановление водных биоресурсов.

Теги
Россия
Минсельхоз: повышение качества продукции является приоритетом развития российского АПК
Министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев подчеркнул, что российское сельское хозяйство на протяжении последних лет демонстрирует стабильные темпы роста
Читать полностью