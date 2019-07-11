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Северный Кавказ

Налоговые каникулы продлены для предпринимателей-новичков на Ставрополье

Действие нулевой налоговой ставки продлено до 1 января 2021 года

СТАВРОПОЛЬ, 11 июля. /ТАСС/. Дума Ставропольского края на заседании в четверг поддержала продление налоговых каникул для впервые зарегистрированных предпринимателей в Ставропольском крае. Действие нулевой налоговой ставки продлено до 1 января 2021 года.

"Мера поддержки действовала в регионе с 1 июля 2015 года по 1 января 2019 года, в этом году льготный налоговый период закончился. Поскольку 2019 год в Ставропольском крае объявлен Годом поддержки предпринимательства, предлагается продлить льготный период до 1 января 2021 года", - сказала зампред правительства - министр финансов края Лариса Калинченко на заседании Думы.

Мера поддержки будет предоставляться впервые зарегистрированным предпринимателям, работающим по патентной и упрошенным системам налогообложения. "[Субъект малого и среднего предпринимательства] для получения поддержки должен быть зарегистрирован не раньше 1 января 2019 года", - пояснила она.

Необходимым условием использования льготы является предпринимательская деятельность в производственной, социальной или научной сферах. Налоговая ставка не распространяется на предпринимателей, занятых в сфере торговли.

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