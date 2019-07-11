Госдума исключила во II чтении выдачу банковских гарантий из списка лицензируемых операций

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Госдума приняла во втором чтении законопроект, предусматривающий исключение операции по выдаче банковских гарантий из перечня банковских операций, осуществление которых производится только на основании выдаваемой Банком России лицензии. Законопроект был инициирован правительством РФ.

Федеральный закон "О банке развития" устанавливает перечень банковских операций, осуществляемых ВЭБ.РФ при выполнении своих функций, в который включена, в том числе, операция по выдаче банковских гарантий. Другим законом в гражданский оборот введен институт независимой гарантии, которая может выдаваться банками и другими кредитными организациями (банковские гарантии), а также другими коммерческими организациями. Банковская гарантия является разновидностью независимой гарантии. При этом требование о лицензировании деятельности по выдаче независимой гарантии не установлено - таким образом, имеет место правовая коллизия, отмечается в пояснительной записке к законопроекту.

Для ее устранения законопроект исключает банковскую операцию по выдаче банковских гарантий из перечня банковских операций, одновременно включив ее в число сделок, которые вправе осуществлять кредитная организация "ВЭБ.РФ".

Поправками ко второму чтению документа предусматривается наделение ВЭБ.РФ правом осуществлять полномочия единоличного исполнительного органа госкорпорации и юрлиц, являющихся хозяйственными обществами и подконтрольными лицами организаций ВЭБ.РФ. Исключение составят кредитные финансовые организации ВЭБ.РФ и соответствующие подконтрольные ей юрлица. При этом госкорпорация будет осуществлять полномочия единоличного исполнительного органа организаций ВЭБ.РФ, являющихся некредитными финансовыми организациями, до 31 декабря 2024 года. Наблюдательный совет госкорпорации получает право определять количественный состав ее правления.

Одновременно Госдума приняла во втором чтении сопутствующий законопроект, приводящий перечень операций, осуществляемых банками и Внешэкономбанком и не облагаемых НДС, в соответствие с действующим законодательством - из него исключены операции по исполнению банковских гарантий, выдаче поручительств за третьих лиц, оказанию услуг, связанных с установкой и эксплуатацией системы "клиент-банк", получению от заемщиков сумм в счет компенсации страховых премий, уплаченных банком по договорам страхования.